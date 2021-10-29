



Как сообщает «Свабода» , автором заявлений в отношении доцента БГУ, кандидата исторических наук выступил гражданин по фамилии Прохоров. Кузнецов говорит, что это реальный человек, который регулярно пишет жалобы.





По его словам, они носят разный характер – от реабилитации нацизма до репостов с ресурсов, признанных экстремистскими. Кроме того, в одном из очередных заявлений Прохоров требовал, чтобы Кузнецова привлекли к уголовной ответственности. Основанием стал пост историка в Facebook, что тот является информатором.





Первое заявление касалось известного фото, где солдаты держат поверженный нацистский флаг. Участковый ограничился опросом Кузнецова, но «неравнодушный гражданин» пожаловался выше, заявив, что сотрудник милиции не только проявляет лояльность, но и якобы вступил в преступный сговор с Кузнецовым, чтобы тот избежал ответственности.





В связи с тем, что срок рассмотрения дел по первым заявлениям закончился, Прохоров в начале октября написал еще шесть – о репостах с "экстремистских" сайтов. в милиции составили протокол и направили дело в суд Советского района.





Заседание длилось одну минуту. Судья сразу сообщила, что материалы направлены на доработку в Советское РУВД. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.





В тот же день Кузнецов забрал из БГУ, где проработал 23 года, трудовую книжку. Поскольку он достиг пенсионного возраста, контракт с ним заключали на год и сейчас не продлили.





По словам Кузнецова, давление на него началось еще в июне после публикаций Андрея Муковозчика в «СБ. Беларусь сегодня» и нескольких интервью историка к годовщине начала войны. 28 июня его вызвала декан факультета международных отношений Елена Достанко и потребовала написать заявление по собственному желанию, но он отказался.





После этого контракт с ним не продлили.





Кузнецов обратился в комиссию по трудовым спорам при профкоме БГУ, который, в свою очередь, высказался против увольнения. Однако администрация выступила «за».





Игорь Кузнецов окончил аспирантуру при Томском государственном университете и защитил диссертацию «Массовые репрессии на территории Западной Сибири в 1930-е годы и реабилитация жертв террора».





С 1998 г. являлся доцентом кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ. В сфере его интересов — история политических репрессий в СССР и БССР в 1920–1950-е годы и периода Второй мировой войны.





За годы работы в БГУ он издал около 120 книг, из которых 67 — учебники и пособия.