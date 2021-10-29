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В Борисове пьяный муж угрожал жене гранатой. Возбуждено уголовное дело

Из-за ревности 40-летний житель Борисова угрожал своей жене взорвать гранату. Не остановило его даже то, что в доме находились несовершеннолетние дети, передает МВД.

️Инцидент произошёл 25 октября около полуночи в одном из частных домов по ул.М.Горького. Тем вечером семейная чета распивала спиртные напитки. В какой-то момент между парой произошёл конфликт: мужчина вышел из дома на улицу, а вернулся уже с гранатой в руке.

Фигурант сел за кухонный стол напротив супруги и положил на стол предохранительное кольцо, сказав «Вот кольцо, а вот граната» и зажав РГД в руке. Испуганная женщина позвонила своему знакомому, тот сообщил о случившемся в милицию.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обезопасили членов семьи, а после задержали правонарушителя.

️Позднее сотрудники милиции на приусадебном участке подозреваемого в земле обнаружили ещё одну гранату и патроны.

Прокуратурой Борисовского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящий момент правоохранители устанавливают, откуда у мужчины такой арсенал.
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