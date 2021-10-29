️Инцидент произошёл 25 октября около полуночи в одном из частных домов по ул.М.Горького. Тем вечером семейная чета распивала спиртные напитки. В какой-то момент между парой произошёл конфликт: мужчина вышел из дома на улицу, а вернулся уже с гранатой в руке.





Фигурант сел за кухонный стол напротив супруги и положил на стол предохранительное кольцо, сказав «Вот кольцо, а вот граната» и зажав РГД в руке. Испуганная женщина позвонила своему знакомому, тот сообщил о случившемся в милицию.





На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обезопасили членов семьи, а после задержали правонарушителя.





️Позднее сотрудники милиции на приусадебном участке подозреваемого в земле обнаружили ещё одну гранату и патроны.





Прокуратурой Борисовского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.





В настоящий момент правоохранители устанавливают, откуда у мужчины такой арсенал.