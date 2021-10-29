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Пенсионеров в Беларуси становится меньше с каждым месяцем: куда они исчезают?

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре 2021 года, составила 2 млн 422,2 тысячи человек: это исторически рекордный минимум


Так мало получателей пенсий, как сейчас, в Беларуси еще не было, отмечает infobank.by.

Однако, процентная доля пенсионеров в общей численности населения Беларуси не стала минимальной: она сейчас составляет 26,0%. Наибольшая доля пенсионеров в стране была в 2016-м: 27,7%. А сегодняшний уровень – 2010 года.

Это значит, что количество молодых людей в стране тоже, скорее всего, уменьшается с не меньшей скоростью – как по чисто демографическим причинам (последствия уменьшения рождаемости), так и из-за усилившейся эмиграции (уезжают как раз тоже молодые).

Наибольшее число получателей пенсий в стране (всего: по возрасту, инвалидности, потери кормильца) было в конце 2016-го – 2 млн 619,3 тыс. человек. И с того момента пошла их убыль.

Менее чем за 5 лет пенсионеров в Беларуси стало меньше на 197 тыс. человек – на 7,5%.

Уже больше года получателей пенсий в Беларуси становится меньше с каждым учетом.

В открытый доступ результаты учёта выставляются обычно один раз в несколько месяцев. Но сейчас опубликованы данные за два месяца подряд: за август и сентябрь.

 И по ним видно, что убыль идёт каждый месяц – за сентябрь пенсионеров стало меньше на 3,1 тысячи человек.

Да и вообще в последнее время процесс ускорился: сокращение количества получателей пенсий идёт уже 5-й год, но такой быстрой убыли пенсионеров в Беларуси, как в 2021-м, в стране ещё не было.

Infobank.by называет причины сокращения количества пенсионеров в Беларуси:

повышение возраста выхода на пенсию

общее демографическое ухудшение

ковид-пандемия, при которой резко выросла смертность населения, а ведь известно, что люди именно более старшего возраста находятся в группе самого высокого риска.

Сокращение количества пенсионеров дает государству большой эффект экономии пенсионных денег, уменьшает нагрузку на пенсионный фонд. Что без дополнительных усилий и денежных вливаний дает властям возможность увеличить размер пенсии.

Сокращение количества пенсионеров идёт быстрее, чем процесс сокращения количества работающих. Благодаря чему нагрузка на одного работника уменьшается.

Однако с сокращением количества пенсионеров в Беларуси процесс старения общества не прекратился: средний возраст населения в 2021 году – 41 год, а в 2000-м был 39 лет.
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