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IFMC снова не будет — фестиваль современной хореографии в Витебске переносят из-за COVID-19

Из-за сложной эпидемической ситуации в Беларуси организаторы отказались от проведения в этом году XXXIII Международного фестиваля современной хореографии в Витебске.

Международный фестиваль современной хореографии IFMC в Витебске, открытие в 2007 году. Фото Сергея Серебро

Фестиваль отменяют уж второй раз — в 2020 году IFMC, впервые за 33 года, также не состоялся. Как заявляют организаторы, программа практически была сформирована, и было предусмотрено финансирование. Однако с учётом эпидемических обстоятельств принято решение о переносе фестиваля на 2022 год.

Во время последнего состоявшегося IFMC в 2019 году проходил международный конкурс, так что в этом должен был состояться национальный.

Дирекция IFMC благодарит белорусских хореографов и танцовщиков за желание принять участие в конкурсе, танцевальные компании, постановщиков и педагогов из разных стран – за желание приехать в Витебск.

Второй витебский танцевальный фестиваль — «Витебская снежинка», который проводится зимой, в 2020 году успел пройти до начала пандемии COVID-19. А вот в январе 2021 года он также не проводился.
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