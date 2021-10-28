Международный фестиваль современной хореографии IFMC в Витебске, открытие в 2007 году. Фото Сергея Серебро





Фестиваль отменяют уж второй раз — в 2020 году IFMC, впервые за 33 года, также не состоялся. Как заявляют организаторы, программа практически была сформирована, и было предусмотрено финансирование. Однако с учётом эпидемических обстоятельств принято решение о переносе фестиваля на 2022 год.





Во время последнего состоявшегося IFMC в 2019 году проходил международный конкурс, так что в этом должен был состояться национальный.





Дирекция IFMC благодарит белорусских хореографов и танцовщиков за желание принять участие в конкурсе, танцевальные компании, постановщиков и педагогов из разных стран – за желание приехать в Витебск.





Второй витебский танцевальный фестиваль — «Витебская снежинка», который проводится зимой, в 2020 году успел пройти до начала пандемии COVID-19. А вот в январе 2021 года он также не проводился.