Белорусская оперная певица Маргарита Левчук развелась со своим супругом и устроила вечеринку по этому поводу. Об этом она сообщила в Instagram.

Также певица опубликовала несколько снимков с «торжества».





Артистка живет сейчас в Вильнюсе. Оказалось, что она семь лет была замужем за своим продюсером Александром Чаховским.

«Это были крутые 7 лет нашей совместной жизни и самая бомбическая вечеринка в честь развода. Задаём новый тренд?!» – подписала кадры с праздника в честь развода Левчук.















