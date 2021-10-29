Оперная певица Маргарита Левчук устроила вечеринку в честь своего развода
Артистка ранее не афишировала свою личную жизнь, оказалось, что она была замужем семь лет.
Белорусская оперная певица Маргарита Левчук развелась со своим супругом и устроила вечеринку по этому поводу. Об этом она сообщила в Instagram.
Также певица опубликовала несколько снимков с «торжества».
Артистка живет сейчас в Вильнюсе. Оказалось, что она семь лет была замужем за своим продюсером Александром Чаховским.
«Это были крутые 7 лет нашей совместной жизни и самая бомбическая вечеринка в честь развода. Задаём новый тренд?!» – подписала кадры с праздника в честь развода Левчук.
10:31 29/10/2021
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