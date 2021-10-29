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Оперная певица Маргарита Левчук устроила вечеринку в честь своего развода

Артистка ранее не афишировала свою личную жизнь, оказалось, что она была замужем семь лет.

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук развелась со своим супругом и устроила вечеринку по этому поводу. Об этом она сообщила в Instagram.
 
Также певица опубликовала несколько снимков с «торжества».

 
Артистка живет сейчас в Вильнюсе. Оказалось, что она семь лет была замужем за своим продюсером Александром Чаховским.
 
«Это были крутые 7 лет нашей совместной жизни и самая бомбическая вечеринка в честь развода. Задаём новый тренд?!» – подписала кадры с праздника в честь развода Левчук.
 
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