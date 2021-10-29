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В Минске разрабатывается проект зоны охраны для проспекта Независимости

В Минске разрабатывается проект зоны охраны для градостроительного ансамбля проспекта Независимости, это позволит внести его в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО.




"Особое внимание уделяется наличию у материальных историко-культурных ценностей соответствующих паспортов, охранных досок и проектов зон охраны. Среди прочего сейчас в Минске разрабатывается проект зоны охраны для градостроительного ансамбля Независимости. В перспективе это позволит внести его в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО", - сказал начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, сообщает "Минск-Новости". 

Сейчас в государственный список историко-культурных ценностей в столице включены 655 объектов недвижимости. Наибольшее количество зданий "со статусом" находится в Центральном и Ленинском районах. Это застройка исторического центра столицы, а также ул. Кирова, Карла Маркса, Красноармейской, Ленина и многих других.
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