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Никаких бывших учеников и выборочные досмотры — власти о новом режиме в школах

На входе в каждую школу должен стоять сотрудник вневедомостной охраны и сотрудник милиции в форме, который имеет право проводить выборочный досмотр, заявил в эфире СТВ помощник Александра Лукашенко по Минску Александр Барсуков.



"Выборочные досмотровые мероприятия – тоже будем проводить. Исключить, чтобы в школу проходили какие-то бывшие ученики, кто-то еще, там нечего делать. В школе должен быть учебный процесс. Все. И на этом точка", — сказал Барсуков.  

Кроме того, пишет Еврорадио, по его словам, все школы должны быть огорожены железным забором, оснащены системой видеонаблюдения.

Накануне в Мингорисполкоме обсуждали вопросы безопасности в учебных учреждениях Минска, а также говорили о том, как работает новый пропускной режим. В ходе обсуждения выяснилось, что работает не очень эффективно: в большинство высших учебных заведений Минска, несмотря на систему контроля, можно даже беспрепятственно пронести оружие. С 1 сентября турникеты и сотрудники Департамента охраны МВД появились и во всех школах Минска. Посетители, в том числе родители, теперь могут попасть внутрь здания только с разрешения администрации учебного заведения.
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