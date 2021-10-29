Фото дня: Дистанция долголетия

На фото - встреча в Даниловом монастыре 20 октября.





Так м-т Тихон Шевкунов хвастался, что в погоне за антителами трижды привился

от ковида и настоятельно благословлял и давал гарантии народу делать то же самое, пишет Сredo.press. То есть патриарх Кирилл Гундяев ни Богу, ни вакцинам не имеет доверия!





А только "мощным рециркуляторам" каким-то. Стыдоба народу русскому за такого патриарха.