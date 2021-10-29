Фото дня: Дистанция долголетия
Стремясь себя обезопасить, патриарх Кирилл (Гундяев) принимает архиереев (даже уровня Тихона (Шевкунова)) на безопасном расстоянии и под охраной мощных рециркуляторов.
На фото - встреча в Даниловом монастыре 20 октября.
Так м-т Тихон Шевкунов хвастался, что в погоне за антителами трижды привился
от ковида и настоятельно благословлял и давал гарантии народу делать то же самое, пишет Сredo.press. То есть патриарх Кирилл Гундяев ни Богу, ни вакцинам не имеет доверия!
А только "мощным рециркуляторам" каким-то. Стыдоба народу русскому за такого патриарха.
Источник: Анна Добавлено
09:07 29/10/2021
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