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Все выглядит прилично, когда смотришь объявления. Но стоит проехаться и посмотреть, как все становится на свои места: явные и скрытые проблемы с кузовом, механикой, общее состояние – все это очевидно даже при беглом осмотре, пишет ABW.by. А за последний год ситуация только ухудшилась: новые автомобили дорожают, следом за ними подтягиваются и подержанные, и это касается всех сегментов рынка.





Общаясь со специалистами, мы то и дело затрагиваем вопрос дешевых вариантов: насколько вообще реально что-то найти и к чему стоит быть готовым? Что же, пора дать им высказаться.





С точки зрения механика

– То, что сейчас происходит на рынке, это что-то невероятное. За откровенные "трупы" просят даже не тысячу, а 2-3 тысячи долларов – и не стесняются.









За тысячу можно найти… ну, не знаю, "жигули" "из-под дедушки", но я ведь уже объяснял, что там тоже все непросто. После того как ты купил такую машину, все равно надо приложить руки, иначе будешь потом с утечками всех жидкостей бороться.





Даже хорошо сохранившаяся машина требует подготовки к постоянной эксплуатации. Поменять все технические жидкости, фильтры, резинки, что-то по подвеске, по тормозам сделать – в итоге на круг и 500 долларов выйти может. И это уже будет машина не за тысячу, а за полторы. А если планируется ездить зимой, надо заняться антикором, все швы замазать и так далее, в противном случае по весне она вся "зацветет".





Проблема в том, что многие действительно неплохо сохранившиеся "жигули" погибли глупой смертью. "Молодняк" их покупал за смешные деньги – и быстро гробил: или ломал, или разбивал ради забавы, или превращал в "корч" агротюнингом. В итоге "живых" машин стало меньше, а те, что остались, подорожали.





"Жигули" сейчас стоят совсем неадекватно. Машине 20, 30, 40 лет, это не историческая ценность, состояние часто совсем не "музейное", а выставляют их за 2-3 тысячи, а то и дороже. Соответственно те экземпляры, что в состоянии похуже, выставляются за тысячу. Но это просто старый автомобиль, который и при выходе с завода был, мягко говоря, не самым лучшим в мире, а спустя 30 лет лучше точно не стал.













И если с "жигулями" такая история, то иномарка за такие деньги уже точно "труп". В 2000-х, даже в 2010-х таких машин в продаже не было. Их просто разбирали на запчасти, сдавали на металлолом, выбрасывали на помойку. Такое даже на дороги нельзя выпускать.





Самая главная проблема – отсутствие кузова. Я не говорю о "жуках" – там просто не будет лонжеронов, несущих элементов кузова, там все будет сгнившим, варить не к чему будет. Далее – тормоза. Даже если увидите новые колодки-диски, не радуйтесь прежде времени. Посмотрите на состояние трубок, тросов "ручника" – в большинстве случаев с этим будут вопросы. Дальше – проводка, двигатель, коробка. В том или ином виде все это будет требовать ремонта или замены.





Вы скажете, что есть на самом деле "живые" варианты. Да, я встречал, но их никто не будет продавать за тысячу – ценник в разы больше, а если как бы оригинальное состояние, классика и все дела, то не постесняются выставить свой "эксклюзив" и за 3-4 тысячи, хотя он тоже будет, мягко говоря, не в идеале. Но за тысячу то, что ездит и проблем особых не доставляет, продавать не будут. Потому что какой смысл?





Что больше всего бесит? В объявлении все "красиво", на фотографиях тоже. Звонишь, разговариваешь – "все хорошо". А приезжаешь – матерных слов не хватает, прямо кулаки сжимаются. Человек едет, свое время тратит, а состояние ну кардинально отличается от заявленного. Это не "конфетка", а обертка от конфетки. Поймите правильно: я не хочу от 30-летней машины состояния новой. Понятно, что будут проблемы по кузову, по механике. Так сделайте правдивое описание, укажите на недостатки – все равно тот, у кого есть глаза, все это увидит. Но зачем вводить в заблуждение?









Некоторые думают, что возьмут подешевле, докинут денег в ремонт, приведут в порядок. Как показывает практика, это требует гораздо больше времени и денег, чем кажется вначале. Если делать на сервисе, да даже руками "гаражника", по обычным расценкам переборка всего встанет дорого. С учетом даже недорогих, местами б/у деталей приведение в порядок может выйти в 500, 700, 1000 долларов, если делать на совесть и если ты в целом взял более-менее приличный экземпляр. Можно делать самому, но это твое время, которое всегда можно потратить на что-то более стоящее, нежели старый "корч".





Я это называю "машина в кредит". Первый взнос – тысяча, и машина у тебя есть. Далее следуют периодические взносы. Сначала – на "большое ТО", где ты все масла и фильтры поменял, ремни-ролики, может, какую мелочовку. Затем в течение года ты постоянно сталкиваешься с новыми "сюрпризами", и каждый тоже во что-то обходится.





Тут или сразу все приводишь в порядок после хорошей инспекции, или растягиваешь "удовольствие" на несколько месяцев. Но факт остается фактом: тысяча – это только самое начало. В итоге через год ты вложишь примерно столько же, если относишься к технике ответственно. Я знаю ребят, которые на старых машинах ездят и ничего не меняют, кроме масла. Они мне частенько звонят с просьбой дотянуть их на буксире до гаража…





С точки зрения кузовщика

– Сейчас основной фронт работы – только что пригнанные машины из США. Старые дешевые ко мне пригоняют редко, да я даже свой автомобиль не делаю, потому что это не имеет смысла. Если стоимость машины меньше 5-6 тысяч и ей больше 10 лет, то кузовной ремонт просто нецелесообразен. Покраска одного элемента как была, так и остается в районе 80-120 долларов, сварочные работы – порядка 20-30 долларов за локальные участки, от 50 долларов стоит вваривание элемента, "облив" машины – от 1500. И если мы говорим про автомобиль за тысячу, то сколько от его стоимости разумно вложить в ремонт? Мое мнение – нисколько. Ну если только там не надо помятое в мелкой аварии крыло подправить или еще какую-то мелочь сделать, чтобы ТО пройти, например.









Приводить в идеал, варить, красить, если это просто старый автомобиль, не имеет смысла. Если там такая хорошая механика, то проще "найти" живой кузов и перекинуть все в него. Пытаться спасти гнилой кузов – это вообще деньги на ветер. Часто там просто не к чему варить. Если и есть, то это все равно не то с точки зрения жесткости, безопасности. А таких "живых" старых и дешевых машин я давно не видел. То есть проблемы с кузовом там будут. Если это только машина по какой-то причине полжизни в гараже простояла или зимой не ездила. Но купи такую, начни ездить каждый день, зимой по нашей соли – проблемы появятся.





На мой взгляд, связываться со старой машиной можно, если проблем по кузову нет или вопросы по навесным элементам: вы понимаете и принимаете, что все эти крылья-двери-арки будут ржаветь и гнить. И то надо понимать: варить, затем красить – дорого и нецелесообразно. Такую ржавую по кругу машину еще попробуй потом продать. Но днище, лонжероны должны быть крепкими. Если там труха, отказывайтесь от такого варианта сразу. Безопасность дороже...





С точки зрения автоподборщика

– За тысячу? "Живой" автомобиль? Тут даже за 10 тысяч не всегда приличный экземпляр найдешь, а меньше чем за пять я даже и не ищу (не беру заказы), потому что это сродни поискам иголки в стоге сена: да, встречаются хорошие машины, но очень редко. Такие или не продают, или они выставлены по какое-то вообще нереальной цене, а если это сбалансированный по стоимости и состоянию вариант, то он моментально продается, часто даже не попадая в объявления. Могу предположить, что аналогичным образом дело обстоит и в этой низшей ценовой категории.





Я даже могу это видеть по опыту работы с более дорогими машинами. Просто так хороший автомобиль обычно не продают. Тем более его не продают, если только недавно "много чего заменено" и это не банальные колодки и диски, а, скажем, замена ГРМ, ремонт ГБЦ, автоматической коробки и так далее. Стоимость таких работ может составлять и 500, и 1000 долларов. Вложив столько в машину рыночной стоимостью 4000 долларов, мало кто захочет продавать ее за те же деньги. Или выставят за 5000, или будут ездить, "окупая затраты".





Если же все равно продают, то вариантов обычно два: или действительно прижали жизненные обстоятельства, или владелец знает, что скоро предстоят еще более внушительные расходы: мотор масло "жрет", коробка на ладан дышит, покрашенный кузов после зимы снова будет везде ржавый. Вот и вынуждены продавать, пока товарный вид есть. Проблема старых машин в том, что их владельцы обычно очень стеснены в свободных средствах, вкладывать просто так в машину четверть или половину ее стоимости они жалеют или просто не могут. Так что если у автомобиля за 1000 долларов на половину этой cуммы недавно ремонт был сделан, то зачем от него избавляться по рыночной цене?









Да, иногда хорошие варианты попадаются в любой ценовой категории. Тем более что понятие "живого" автомобиля у всех разное – это касается и продавцов, и покупателей. Но одно могу сказать точно: хороших машин, долго поездивших у нас, не так много. И чем старше рассматриваемые варианты, чем ниже ценовая категория, тем сложнее отыскать достойный экземпляр.





Основные претензии касаются кузова (явные или скрытые проблемы связаны с коррозией, серьезными аварийными повреждениями), состояния двигателя и коробки передач ("механику" проверить проще, с "автоматами" стараемся обращаться на диагностику к специалистам в этой сфере). Последнее время, учитывая возрастающую роль и сложность электрооборудования, соответственно стоимость решения проблем по этой части, обращаем внимание и на это, а там тоже хватает вопросов (здесь лидируют отказы датчиков, потери контактов, реже – неисправные блоки управления). Повторюсь: вопросов и "сюрпризов" хватает даже у свежих и относительно дорогих машин. Что тогда говорить о вариантах, которые в разы дешевле и старше?