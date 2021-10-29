Youtube / MARTAOGA- Hand made





Предложение о том, чтобы сделать ряд исключений в запрет на георгиевские ленты вносил депутат от социал-демократической партии «Согласие» Николай Кабанов. Предполагалось, пишет rusplt.ru, что ленты разрешат во время военных реконструкций, на мероприятиях с иностранными дипломатами, а также во время мероприятий на военных памятниках и захоронениях.





Заслушав аргументы представителей латвийских государственных ведомств, комиссия приняла решение отклонить предложение о допуске георгиевских лент на некоторых мероприятиях.





Позицию относительно георгиевских лент ранее уже выражал глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.





По его словам, у Латвии есть причины видеть в георгиевской ленте «угрозу своей демократической системе и безопасности». В частности, такая оценка обусловлена «экспансией» России на Украине и российской «тоталитарной идеологией» в отношении бывших союзных республик.





«Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях», — поводит его слова портал DELFI.







