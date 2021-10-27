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В милицию позвонил житель Барановичей и рассказал, что неизвестный мужчина в маске ворвался в его дом, избил, связал ему руки капроновой стяжкой, после чего похитил более семи тысяч белорусских рублей и скрылся. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж отдела охраны, пишет intex-press.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.





Милиция задержала подозреваемого, который спрятался в кустах на соседней улице. При себе у 37-летнего ранее судимого местного жителя были обнаружены похищенные денежные средства, перчатки и нож.







