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Силовики задержали администратора телеграм‑канала «Ошмяны», который признан МВД экстремистским формированием

Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора телеграм-канала «Ошмяны», который МВД сегодня признало экстремистским формированием.

Видео с задержанным программистом появилось в канале ГУБОП.


 
МВД признало экстремистским формированием телеграм‑канал «Ошмяны»
«А это значит, что теперь придется нести ответственность по статье 361-1 Уголовного кодекса, как руководителю указанного формирования. Участникам и подписчикам канала приготовиться», — пишут авторы канала.

На видео, пишет Медиазона, опубликованном силовиками, программист рассказывает, что ему 30 лет, он работает в IT-компании Service Desk.

«Являюсь администратором канала "Ошмяны". Во время протестов туда присоединилось много жителей нашего города и начали размещать деструктивную информацию», — говорит на видео айтишник.

Во «Вконтакте» и Linkedin есть страницы человека, внешне похожего на задержанного. Его зовут Руслан Синкевич, он работает в той же компании.

Возбуждено ли против программиста уголовное дело, канал не уточнил.
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