Четыре причины релокации врачей

Белорусский институт стратегических исследований (BISS) с партнерами организовали дискуссию о причинах нехватки медработников в Беларуси, пишет Thinktanks.by. Ведь за полтора года с начала пандемии COVID-19 дефицит медиков вырос более чем в три раза (с 3 до 10 тысяч), а медицинские вузы ежегодно выпускают только чуть больше 2,5 тысяч специалистов.





Коммуникация внутри системы: наказать, а не поддержать





“Я не хочу работать в системе, где тебя могут подставить, где приходится постоянно защищать себя от пациентов и от начальства”, замечает Сергей Еленский, кардиохирург, который уже 8 лет как уехал из Беларуси, а сейчас работает в клинике в Германии. Родившись в семье врачей, Сергей с детства видел происходящее внутри медицинских коллективов в Беларуси, и эти коммуникационные проблемы стали главной мотивацией к его переезду.





Важно не допускать бесконечных переработок врачей (в Германии все они оплачиваются либо деньгами, либо дополнительными выходными). В Беларуси медики ощущают, что начальство работает фактически против них, нормами и приказами пытается проверить и наказать. В Германии же даже врачебная ошибка – не уголовное преступление, и в случае неприятностей цель – не найти крайнего, а разобрать причины произошедшего и компенсировать урон пациенту (у врачей на это есть страховки).





Увольнения за активность





Врачи демонстрировали гражданскую активность как и все другие социальные группы: выходили на акции, делали публичные заявления. И аналогично по ним прошелся каток репрессий, невзирая на то, что бушует эпидемия коронавируса, а Беларуси и так не хватает медперсонала. По неофициальным данным, уже до 100 врачей находятся в черном списке: их уволили (или вынудили уволиться) и не дают устроиться на работу в другие медучреждения Беларуси, фактически вынуждая к эмиграции.





Типичные примеры – с кандидатом медицинских наук Андреем Витушко не продлили контракт в РНПЦ «Мать и дитя», а из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина, так как после суток в Жодинском СИЗО он опоздал на работу на два часа. “Люди не чувствуют себя нужными в своей профессии”, описывает впечатления медиков Владимир Свирков, работающий в Австрии врач анестезиолог-реаниматолог, сооснователь платформы “еЗдоровье”.





Материальная сторона: от зарплат до медоборудования





Конечно, в отъезде медиков играет роль и разница в материальном положении. Достойная оплата труда врачей в Европе позволяет им не думать о поиске подработок, а просто заниматься любимым делом, чувствовать себя достойно и свободно, заниматься саморазвитием.





Но дело не ограничивается личным достатком – вопрос еще и в том, какие врачам доступны ресурсы во время работы. “В Беларуси протоколы лечения пишутся под бюджет: используются препараты подешевле, что-то не включается”, - замечает Анастасия Пилипчик, врач-гинеколог. В то время как в развитых странах протоколы лечения ориентируются на лучшие практики.





Шоколадки вместо уважения





Впрочем, есть и такие проблемы, которые можно исправить на уровне каждого из нас. Владимир Свирко жалуется на нехватку человеческого уважения к врачам со стороны белорусских пациентов, вместо которого они порой встречают отношение как к машине, выдающей ответы. И уважение – это совсем не про благодарность в виде подарков: “Шоколадки еще больше оскорбляют”.





Сергей Еленский еще в могилевской поликлинике также встречал агрессию по отношению к врачам, когда пациенты изначально приходили на прием с настроем на конфликт. Еще один аспект – насколько мы готовы внимательно следовать рекомендациям врачей. Сергей обращает внимание, что у немецких пациентов более структурированный подход: если он возвращается через месяц-два после предыдущего приема – можно быть уверенным, что он следовал рекомендациям. Неудивительно, что мало мотивации что-то советовать тем, кто пропускает такие советы мимо ушей.