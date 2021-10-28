"По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", – говорится в ответе регионального ГУ МВД на запрос агентства.





Савельев, как сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии. Это статья предполагает до четырех лет лишения свободы.





В ведомстве сообщили, что дело было возбуждено 30 сентября. При этом о получении видео с пытками проект Gulagu.net информировал только в октябре.





Программист Сергей был администратором видеокамер наблюдения в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, когда отбывал девятилетнее заключение по обвинению в перевозке наркотиков. Он передал Gulagu.net архив на 40 гигабайт с видеозаписями пыток заключенных и сцен сексуального насилия. Проект опубликовал эти записи 6 октября.





Позже СМИ сообщили, что начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал прошение об отставке. ФСИН подтвердила эту информацию, а также сообщила об увольнении начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко и еще нескольких человек. Заведено несколько уголовных дел.





После обнародования этих видео еще более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления, в которых рассказали о пытках, избиении и вымогательстве.





Как заявили правозащитники, речь идет как о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ) №1, так и об избиениях и вымогательстве в самой колонии.