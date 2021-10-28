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Facebook больше не Facebook

Facebook меняет название на Meta

Facebook больше не Facebook
Компания Facebook меняет название на Meta. Такое решение огласил Марк Цукерберг на презентации, посвященной ребрендингу.

Миллиардер заявил о планах развивать виртуальную реальность в рамках концепции «Метавселенной». 

«Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta», — заявил Цукерберг.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он отметил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом.

Под нынешним названием Facebook существует с 2014 года. Впервые о запланированном ребрендинге стало известно на прошлой неделе.

В последнее время Facebook сталкивается с множеством обвинений в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.

Из-за этого компания столкнулась с трудностями, и ее репутация почти разрушилась. Многие СМИ утверждают, что переименование корпорации — это попытка исправить положение.
Источник: gazeta.ru
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