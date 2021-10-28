



За какую одежду в Беларуси предусмотрена ответственность в эфире ОНТ рассказал адвокат Руслан Петроченко.





«В целом белорусское законодательство лояльно относятся к различным проявлениям одежды и моды. Но существуют некоторые ограничения, связанные с нашей безопасностью и общественным порядком.





Запрещается носить форменную одежду со знаками различия тем лицам, которые не имеют права ношения данной одежды. Например, сотрудник таможни, может носить форму таможенника, остальным этого нельзя делать.





Второе ограничение – это запрет на ношение такой одежды, которая демонстрирует призывы к экстремистским действиям, в том числе в зашифрованном и закодированном виде ( в виде цифр и аббревиатур).





Также запрещено законодательством демонстрировать нацистскую символику. За нарушение данных запретов в зависимости от конкретных обстоятельств, может наступить ответственность в виде штрафа или административного ареста», – рассказал Петроченко.

Также адвокат ответил на вопрос, какая ответственность предусмотрена за появление на улице в нагом виде.





«Если вообще появится в общественном месте без одежды, то могут привлечь и к уголовной ответственности по статье хулиганства», – ответил он.