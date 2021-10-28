В материале со ссылками на тексты Ветхого и Нового заветов автор доказывает, что женщины «начали забывать о своем истинном предназначении, о том, что их обязанность — быть образцами скромности и кротости, верными женами и любящими матерями, хранительницами семейного очага, учить детей вере, благочестию, нравственной чистоте».





В частности, стали носить мужскую одежду. Это малый грех, от которого недалеко до большого. А заканчивается все тем, что дети убивают своих родителей.









"Старец схиархимандрит ХРИСТОФОР. Женщины влезли в мужскую одежду, и старая и малая стали брюки носить. Все они, — батюшка как-то так выражался, — ну, с ума посходили. Это, говорил, очень плохо, очень плохо, нельзя этого делать, женщина должна быть женственной, в юбочке или платьице. Это — смертный грех, нельзя этого делать."





«Сначала женские брюки, потом однополые браки, а затем дети восстают на родителей и убивают их».





«Обратимся к Священному Писанию. В книге Второзаконие читаем: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это» (Втор. 22, 5). Так сказал Господь израильскому народу через пророка Моисея. Слова предельно ясные, не нуждающиеся в комментариях и не допускающие различных толкований. Это норма, заповеданная Самим Богом. Наша трагедия в том, что Священное Писание уже почти сто лет не изучается в общеобразовательных школах России. Выросло несколько поколений русских людей, не знающих, что своим внешним видом и поведением они нарушают Закон Божий» (да, про Россию и русских людей пишет «Вечерний Могилев»).





«Страшный симптомом разложения — мини-юбки, прозрачные блузки и другие легкомысленные одежды, пришедшие к нам с Запада».





Между тем один из самых уважаемых иерархов Русской Православной Церкви архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий справедливо указывает, что вид женщины в брюках, плотно облегающих фигуру, соблазнителен для окружающих. «Это великий грех», — говорит архиепископ Викентий. Женщина, по его словам, «должна бояться соблазнять ближнего своим видом». «Ей, может быть, и приятно ходить в брюках, но если это служит соблазну ближнего, то женщина должна пожертвовать собой, отказаться от своей прихоти», — считает владыка.





«Брюки в худшую сторону меняют стиль поведения женщин, делают их манеры угловатыми, резкими, грубоватыми, размашистыми, стимулируют чувство самоуверенности, воинственность, агрессивность».





«Сейчас уже нередко случается, что дети бьют матерей, видя в них мужское начало и источник греха».