







На месте выяснилось, что заявитель вёз пьяного клиента из Гомеля. В пути мужчина попросил остановиться и покурить. Уже на улице он оттолкнул водителя, сел за руль и поехал в сторону Ветки.





Угнанный автомобиль оперативники обнаружили в кювете недалеко от границы с Россией, а беглеца нашли в метрах ста – он прятался в дренажной трубе. Мужчина госпитализирован с серьёзными телесными повреждениями, полученными в результате аварии.





Установлено, что 32-летний гражданин соседнего государства ранее был выдворен за пределы Беларуси, однако в нарушение требований въехал в нашу страну.





В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за угон. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.