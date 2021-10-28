Пошалил: россиянин угнал такси, попал в аварию, а потом спрятался в трубе
Около трех часов ночи 27 октября в милицию обратился водитель такси: возле агрогородка Золотой Рог Ветковского района (Гомельская область) пассажир угнал его Volkswagen.
На месте выяснилось, что заявитель вёз пьяного клиента из Гомеля. В пути мужчина попросил остановиться и покурить. Уже на улице он оттолкнул водителя, сел за руль и поехал в сторону Ветки.
Угнанный автомобиль оперативники обнаружили в кювете недалеко от границы с Россией, а беглеца нашли в метрах ста – он прятался в дренажной трубе. Мужчина госпитализирован с серьёзными телесными повреждениями, полученными в результате аварии.
Установлено, что 32-летний гражданин соседнего государства ранее был выдворен за пределы Беларуси, однако в нарушение требований въехал в нашу страну.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за угон. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
18:45 28/10/2021
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