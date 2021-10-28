+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пошалил: россиянин угнал такси, попал в аварию, а потом спрятался в трубе

Около трех часов ночи 27 октября в милицию обратился водитель такси: возле агрогородка Золотой Рог Ветковского района (Гомельская область) пассажир угнал его Volkswagen.



На месте выяснилось, что заявитель вёз пьяного клиента из Гомеля. В пути мужчина попросил остановиться и покурить. Уже на улице он оттолкнул водителя, сел за руль и поехал в сторону Ветки.

Угнанный автомобиль оперативники обнаружили в кювете недалеко от границы с Россией, а беглеца нашли в метрах ста – он прятался в дренажной трубе. Мужчина госпитализирован с серьёзными телесными повреждениями, полученными в результате аварии.

Установлено, что 32-летний гражданин соседнего государства ранее был выдворен за пределы Беларуси, однако в нарушение требований въехал в нашу страну.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за угон. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]