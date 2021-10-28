



"Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту "Настоящего Времени" на территории страны", - сообщает телеканал.





При открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформа Беларуси.





О блокировке своего сайта также сообщает в Telegram-канале Deutsche Welle. При этом доступ с мобильных устройств некоторых провайдеров пока сохраняется.





Доступ к обоим ресурсам также возможен через VPN.





Также перестал открываться сайт газеты "Новы Час". Напомним, ранее правоохранительные органы провели допрос и изъяли технику у некоторых сотрудников издания.