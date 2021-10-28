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Сайты Deutsche Welle и "Настоящее время" заблокированы в Беларуси

Сайты Deutsche Welle и телеканала "Настоящее время" заблокированы в Беларуси.


"Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту "Настоящего Времени" на территории страны", - сообщает телеканал. 

При открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформа Беларуси.

О блокировке своего сайта также сообщает в Telegram-канале Deutsche Welle. При этом доступ с мобильных устройств некоторых провайдеров пока сохраняется.

Доступ к обоим ресурсам также возможен через VPN.

Также перестал открываться сайт газеты "Новы Час". Напомним, ранее правоохранительные органы провели допрос и изъяли технику у некоторых сотрудников издания.
Источник: smartpress.by
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