Сайты Deutsche Welle и "Настоящее время" заблокированы в Беларуси
Сайты Deutsche Welle и телеканала "Настоящее время" заблокированы в Беларуси.
"Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту "Настоящего Времени" на территории страны", - сообщает телеканал.
При открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформа Беларуси.
О блокировке своего сайта также сообщает в Telegram-канале Deutsche Welle. При этом доступ с мобильных устройств некоторых провайдеров пока сохраняется.
Доступ к обоим ресурсам также возможен через VPN.
Также перестал открываться сайт газеты "Новы Час". Напомним, ранее правоохранительные органы провели допрос и изъяли технику у некоторых сотрудников издания.
Источник: smartpress.by
18:38 28/10/2021
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