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Польские СМИ: взрыв на польско-беларуском погранпереходе

Польское издание Onet сообщает о взрыве на погранпереходе в Кузнице на польско-беларуской границе.

Польские СМИ: взрыв на польско-беларуском погранпереходе
По данным издания, взрыв произошёл взрыв в пункте контроля автотранспорта.  

Сообщается, что загорелся автомобиль, пострадал один человек.

Представитель Подляского пограничного отряда в Белостоке сообщает, что взрыв произошел в здании таможни.

Пресс-секретарь Подлясского погранотряда в Белостоке заявила, что взрыв произошел в здании таможни.

Других подробностей пока нет.
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