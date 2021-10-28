Польские СМИ: взрыв на польско-беларуском погранпереходе
Польское издание Onet сообщает о взрыве на погранпереходе в Кузнице на польско-беларуской границе.
По данным издания, взрыв произошёл взрыв в пункте контроля автотранспорта.
Сообщается, что загорелся автомобиль, пострадал один человек.
Представитель Подляского пограничного отряда в Белостоке сообщает, что взрыв произошел в здании таможни.
Пресс-секретарь Подлясского погранотряда в Белостоке заявила, что взрыв произошел в здании таможни.
Других подробностей пока нет.
18:13 28/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение