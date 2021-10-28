По данным издания , взрыв произошёл взрыв в пункте контроля автотранспорта.





Сообщается, что загорелся автомобиль, пострадал один человек.





Представитель Подляского пограничного отряда в Белостоке сообщает, что взрыв произошел в здании таможни.



