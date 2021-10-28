



Плановая медпомощь в Беларуси во время пандемии коронавируса возобновилась 22 октября. Когда стоит повременить с визитом к доктору, рассказала главный врач 10-й городской поликлиники Светлана Цобкало.

«Я за разумный подход к оказанию медицинской помощи. Плановая помощь, если иметь в виду онкологические заболевания, необходимые кардиологические вмешательства и другие виды медицинской помощи, необходима.





Мы направляем таких пациентов и на кардиологические вмешательства, и в онкологический диспансер. Также возобновлен прием онкологами на базе районных поликлиник», – отметила она, ее слова приводит агентство « Минск-Новости ».

Однако, по словам медика, есть случаи, когда некоторые процедуры можно отложить, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

«Например, удаление бородавки или папилломы наверняка можно отсрочить до лучших времен, чтобы не подвергать себя риску инфицирования», советует врач.