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Главврач одной из минских поликлиник советует "некоторые процедуры отложить до лучших времен"

Медик уточнила, что плановая помощь, если иметь в виду онкологические заболевания, необходимые кардиологические вмешательства и другие виды медицинской помощи, необходима.


Плановая медпомощь в Беларуси во время пандемии коронавируса возобновилась 22 октября. Когда стоит повременить с визитом к доктору, рассказала главный врач 10-й городской поликлиники Светлана Цобкало.
 
«Я за разумный подход к оказанию медицинской помощи. Плановая помощь, если иметь в виду онкологические заболевания, необходимые кардиологические вмешательства и другие виды медицинской помощи, необходима. 

Мы направляем таких пациентов и на кардиологические вмешательства, и в онкологический диспансер. Также возобновлен прием онкологами на базе районных поликлиник», – отметила она, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
 
Однако, по словам медика, есть случаи, когда некоторые процедуры можно отложить, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.
 
«Например, удаление бородавки или папилломы наверняка можно отсрочить до лучших времен, чтобы не подвергать себя риску инфицирования», советует врач.
Источник: blizko.by
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