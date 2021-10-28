Он отметил, что накануне адвокат заявил, что побеждает ковид, а не болеет им.

"Побеждаю Ковид! Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", – привел Маркарьян высказывание Степанова.