Еще одна жертва коронавируса: умер ведущий российской программы "Суд присяжных"
Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19. Ему было 66 лет
"Сегодня утром он умер от коронавируса", — сообщил РИА Новости в четверг его коллега Рубен Маркарьян.
Он отметил, что накануне адвокат заявил, что побеждает ковид, а не болеет им.
"Побеждаю Ковид! Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром", – привел Маркарьян высказывание Степанова.
"Суд присяжных" — шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В "процессе" разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
17:49 28/10/2021
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