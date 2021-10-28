Польские пограничники вытащили из болота семью из Ирака
В ночь с 27 на 28 октября польский патруль услышал крики о помощи, которые доносились из болотистой местности у реки Наревка возле беларуской границы.
Солдаты вызвали подкрепление. При помощи дрона удалось установить точное место, откуда доносились крики.
Выяснилось, что в болоте застряли два человека – жена и муж из Ирака 25 и 37 лет. Женщина была измождена и не могла самостоятельно идти.
На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Женщину доставили в больницу, а ее мужа – на пограничную заставу, сообщает пограничная служба Польши.
Источник: reform.by
17:01 28/10/2021
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