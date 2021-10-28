Солдаты вызвали подкрепление. При помощи дрона удалось установить точное место, откуда доносились крики.





Выяснилось, что в болоте застряли два человека – жена и муж из Ирака 25 и 37 лет. Женщина была измождена и не могла самостоятельно идти.





На место происшествия вызвали медиков и спасателей. Женщину доставили в больницу, а ее мужа – на пограничную заставу, сообщает пограничная служба Польши.