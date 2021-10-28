Как сообщили в пресс-службе учреждения агентству « Минск-Новости », выставка является частью крупнейшей мировой коллекции елочных игрушек. Фонды обновляются каждый год. Сейчас вниманию посетителей будут представлены новогодние декорации из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее.





— Экспозиция расскажет историю производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX в. до наших дней и познакомит с традициями новогодних праздников таких экзотических стран, как Конго, Перу, Индонезия, Новая Зеландия, Северная Корея. Таким образом, через экспонаты посетитель сможет наглядно узнать об обычаях встречи Нового года в разных странах мира, — рассказали в музее.







