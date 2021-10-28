Это следует из тендеров, которые они разместили на сайте goszakupki.by.





разница в разы! Еврорадио просмотрело закупки мешков для трупов, которые публиковались раньше и сейчас. Спойлер:





Сначала внимание привлёк находящийся в Минске Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В относительно спокойный февраль 2021 года, когда вторая волна пошла на спад, а третья ещё не началась, туда закупили 100 мешков для трупов. Это обошлось в 2000 рублей.





В конце октября учреждение размещает новый тендер. Хотя в заголовке и значатся "Чехлы специальные одноразового использования“, но при изучении закупки становится понятно, что это всё те же "патологоанатомические мешки". Их теперь требуется 200! А это ровно в два раза больше.





в Новогрудке. Полгода назад, во время третьей волны коронавируса, центральная районная больница на 100 мешков для трупов. За них она готова отдать всего 699 рублей. Интересное находим, во время третьей волны коронавируса, центральная районная больница размещает тендер для трупов. За них она готова отдать всего 699 рублей.





на 100 мешков) размещается в сентябре. Новый тендер (и снова) размещается





через полтора месяца больница публикуетна... 300 мешков! То есть партии за сентябрь и октябрь вместе превышают апрельский тендер в 4 раза! Но ужебольница публикует ещё один тендер — и на этот раз сразу! То есть партии за сентябрь и октябрь вместе превышают апрельский тендер в 4 раза!





в Молодечно. Местная центральная районная больница в феврале закупает 150 мешков по 10 рублей за штуку. Подобную ситуацию видим иМестная центральная районная больницапо 10 рублей за штуку.





20 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич официально объявляет СМИ о начале четвёртой волны коронавируса. Как раз в этот день молодечненская больница новый тендер — уже на 225 мешков. министр здравоохраненияофициально объявляет СМИ о начале четвёртой волны коронавируса. Как раз в этот день молодечненская больница размещает





меньше чем через месяц ещё один — на 300! То есть осенью им требуется в 3,5 раза больше мешков, чем в конце зимы. То есть осенью им требуется в 3,5 раза больше мешков, чем в конце зимы.



Весной этого года журналисты уже изучали тендеры больниц на патологоанатомические мешки: сравнивали закупки в 2020-м и 2021-м. И хотя был заметен рост, но количество купленных мешков не отличалось так колоссально, как сейчас.





В то время, когда растёт число больных, Лукашенко на прошлой неделе вдруг потребовал отменить обязательный масочный режим. Помимо этого, он распорядился отказаться от других антиковидных мер. В результате из транспорта и магазинов даже исчезли напоминания о необходимости носить маски.





За несколько дней до этого министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич говорил, что "эпидемическая ситуация достаточно серьёзная... она пока, к сожалению, не упрощается". Он также рассказывал, что под больных COVID-19 перепрофилирована треть коечного фонда страны.





А сейчас власти заявляют с "осторожным оптимизмом", что заболеваемость якобы пошла на спад...





Судя по мешкам для трупов, на спад идет численность населения страны, причем ускоренными темпами.





Так что берегите себя, носите маски и прививайтесь!







