28 октября Международная ассоциация юристов во время онлайн-церемонии объявила лауреатов премии за выдающийся вклад юристов в защиту прав человека — ими стали Максим Знак и Людмила Казак.





«Я призываю всех адвокатов придерживаться золотого правила…» — слова Максима Знака прозвучали на вручении премии Международной Ассоциации адвокатов.





Надежда Знак, супруга и адвокат Максима, записала видеообращение и зачитала его слова:





«Закон никогда не может быть немного искажен, ровно как раковые клетки никогда не перестают атаковать новые участки. Забывая о духе закона, юристы открывают ящик Пандоры, который в конце концов проглотит их самих. Жульничество с законом не может не иметь последствий.





Разговоры о правовом дефолте и банкротстве права начались в Беларуси летом 2020 года, однако первоначальные проблемы с правоприменением кажутся незначительными на фоне огромных сроков заключения, к которым людей приговаривают на закрытых судебных заседаниях за засекреченные правонарушения.





Я призываю всех адвокатов придерживаться известного золотого правила и считать Закон и Справедливость нашей главной целью, а не средством. Я благодарен за награду. Это честь для меня, и я приложу все усилия, чтобы быть достойным. Спасибо».





В своей речи Людмила Казак отметила, что премия — это признание международным юридическим сообществом того вклада, которые она, Максим Знак и другие принципиальные беларуские адвокаты внесли и продолжают вносить в общее дело — отстаивание основных принципов профессии.





— Я хочу разделить премию со всеми своими беларускими коллегами, которые несмотря на постоянную угрозу лишения профессии, защищали, защищают и я уверена, будут честно и принципиально защищать права человека в Беларуси, — отметила Людмила Казак, которая лишилась лицензии за защиту Марии Колесниковой.