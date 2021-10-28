Стадион в Барановичах разгромили дети - старшему всего 14
Следственный комитет сообщает подробности
Вечером 18 октября поступило сообщение о повреждении имущества на территории стадиона города Барановичи.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13.
Предварительно установлено, что несовершеннолетние проникли на территорию стадиона где ведутся ремонтные работы и решили покататься на погрузчике. Однако из-за отсутствия опыта вождения повредили имущество строительных организаций.
Молодые люди в ходе допроса рассказали следователю о том, что в этот же вечер они также сожгли памятные венки на вечном огне в центре города.
В настоящее время с участием несовершеннолетних проводятся следственные действия.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси.
Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.
15:39 28/10/2021
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