+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Стадион в Барановичах разгромили дети - старшему всего 14

Следственный комитет сообщает подробности

Вечером 18 октября поступило сообщение о повреждении имущества на территории стадиона города Барановичи.


При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13.

Предварительно установлено, что несовершеннолетние проникли на территорию стадиона где ведутся ремонтные работы и решили покататься на погрузчике. Однако из-за отсутствия опыта вождения повредили имущество строительных организаций.

Молодые люди в ходе допроса рассказали следователю о том, что в этот же вечер они также сожгли памятные венки на вечном огне в центре города.

В настоящее время с участием несовершеннолетних проводятся следственные действия.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси. 

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]