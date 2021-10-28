Вечером 18 октября поступило сообщение о повреждении имущества на территории стадиона города Барановичи.









При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13.





Предварительно установлено, что несовершеннолетние проникли на территорию стадиона где ведутся ремонтные работы и решили покататься на погрузчике. Однако из-за отсутствия опыта вождения повредили имущество строительных организаций.





Молодые люди в ходе допроса рассказали следователю о том, что в этот же вечер они также сожгли памятные венки на вечном огне в центре города.





В настоящее время с участием несовершеннолетних проводятся следственные действия.





Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси.





Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.