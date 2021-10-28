Oops! Милиционеры в масках вернули хозяину ранее изъятый самогон
В Березино милиционеры в масках на патрульном автомобиле вернули ранее изъятый самогон.
Об этом написал в Facebook местный активист Павел Виноградов.
Виноградова задерживали в начале июля. Во время обыска милиционеры забрали 15 литров самогона. У отца активиста, Юрия Виноградова, забрали 10 литров.
После проведения экспертизы отцу предложили самогон забрать, но он отказался — могли же задержать после выхода из милиции и наказать за "перевозку".
"Но им же дело закрыть надо, поэтому сегодня догадайтесь что? — пишет Павел Виноградов. — Дзынь-дзынь! Доставка самогона".
15:12 28/10/2021
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