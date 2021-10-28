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Oops! Милиционеры в масках вернули хозяину ранее изъятый самогон

В Березино милиционеры в масках на патрульном автомобиле вернули ранее изъятый самогон.

Об этом написал в Facebook местный активист Павел Виноградов.

Виноградова задерживали в начале июля. Во время обыска милиционеры забрали 15 литров самогона. У отца активиста, Юрия Виноградова, забрали 10 литров. 

После проведения экспертизы отцу предложили самогон забрать, но он отказался — могли же задержать после выхода из милиции и наказать за "перевозку".

"Но им же дело закрыть надо, поэтому сегодня догадайтесь что? — пишет Павел Виноградов. — Дзынь-дзынь! Доставка самогона".
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