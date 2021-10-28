О новой волне COVID-19 в Чехии и о том, какие меры для борьбы с пандемией применяются в этой стране, он рассказал «Медиа-Полесью»









Как и во всем мире, в Чехии начался подъем заболеваимости на COVID-19. Ежедневно в стране выявляется около 4000 тысяч заболевших. Госпитализируется 160- 180 человек. Порядка 20 человек умирает (обратите внимание на цифры: Чехия - сопоставимая с Беларусью страна, но там уже вакцинировано почти все взрослое население и действует ряд ограничений - прим. БП)





По словам Александра, по сравнению с прошлым годом и весной этого года, наблюдается значительное уменьшение как заболевших, так и умерших. Если прежде больницы работали с огромной нагрузкой, под больных «ковидом» переводили практически все отделения, врачей не отпускали в отпуск, то сейчас, ситуация значительно проще.





Заняты только инфекционные отделения и по несколько палат в отделениях интенсивной терапии и пульмонологии. Врачи спокойно могут уйти в отпуск. Локдаун не вводится.





— О каком-либо расслаблении медиков и властей речи не идёт, говорит пинчанин. — Продолжается вакцинация. Привито уже около 70% взрослого населения. Начали прививать детей с 12 лет. Если по улице можно ходить без маски, то при посещении мест с большим количеством людей обязательна не только медицинская маска, но и респиратор. Респираторы продаются везде и стоят на белорусские деньги около 1 рубля.





При посещении ресторанов, баров, кинотеатров обязательно надо иметь сертификат о прививке, подтверждение, что переболел на COVID-19 не более полгода назад, ПЦР-тест (действителен 3 дня) или антигенный тест (действителен 1 день). За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере примерно 400 Евро.





Рассматривается проект, в котором хотят сделать обязательным допуск на работу только привитых или с ПЦР-тестом. При этом ПЦР и антигенный тест сделать платным. Это вызвано тем, что в больницы попадают только те люди, которые не привиты. Сделать прививку нет никаких проблем. Количество вакцинированных растёт с каждым днем.





Медикам, когда ещё не началась массовая вакцинация, государство доплачивало по 3000 евро за каждую волну болезни. Больницы и клиники доплачивали еще около 1800 евро. Сейчас, в связи с уменьшением нагрузки, работающие с ковидными больными медики получают ежемесячные премии в размере 200 – 300 евро и доплаты, размер которых зависит от возможностей больницы.





С 1 января 2021 года медикам повысили зарплату на 10 процентов. С 1 января 2022 года повысят еще на 6 процентов.





В благодарность медикам многие заведения летом делали большие скидки и проводили различные акции. Так семья врача могла посетить зоопарк всего за 9 копеек на белорусские деньги. Такие акции распространялись и на полицейских, которые тоже работали в усиленном режиме во время локдауна.





А беларусам Александр рекомендует отбросить разные предрассудки и обязательно сделать прививку.