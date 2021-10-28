На скамье подсудимых оказался 42-летний брестчанин, который еще совсем недавно занимал должность старшего инспектора отдела техники и вооружений управления финансов и тыла (УФИТ) УВД Брестского облисполкома, служил в звании майора милиции, пишет vb.by





По службе он отвечал в том числе за оформление транспортных средств, доставляемых на штрафстоянки сотрудниками РОВД. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 209 (мошенничество в крупном размере) и ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РБ





Как следует из обвинительного заключения, мужчина путем обмана и мошенничества завладел тремя автомобилями марки «Ауди» и одним мотоциклом «Субару» на общую сумму 12 971 рубль, что составляет 445 базовых величин. Все транспортные средства находились на стоянке для хранения ТС на улице Янки Купалы.





Согласно материалам следствия, обвиняемый предоставлял работникам стоянки липовые документы за подписью якобы должностных лиц ОВД, дающие ему право забирать машины для дальнейших следственных действий. Как позже выяснилось в ходе следствия, все подписи он ставил собственноручно.





Работники стоянки о преступном замысле инспектора ничего не знали. Так все четыре ТС были вывезены майором и размещены на участках его друзей в Брестском районе.





По словам п� �курора, своими действиями сотрудник милиции нанес ущерб государственным интересам и, будучи представителем власти, дискредитировал органы правопорядка.





Вину мужчина полностью признал и пояснил свои действия в суде тяжелой болезнью жены, из-за которой ему срочно понадобились деньги.





По словам бывшего сотрудника УФИТ УВД, автомобили были найдены в лесу без водителей и находились на стоянке для хранения более четырех лет. Потому он и решил, что они уже никому не нужны.





«Одну машину я успел разобрать полностью, одну частично, еще одна осталась нетронутой, как и мотоцикл. Изначально я планировал продать все по запчастям, однако, дав объявление в интернете, за два месяца не получил ни одного отклика. Потом хотел сдать хотя бы кузов одной «Ауди» на металлолом. Но подумал, что на «Вторчермете» могли быть установлены камеры видеонаблюдения, а работники могли потребовать справку о том, что данный автомобиль не был в угоне, приобретен легально и т.д. Потому решил не рисковать», – пояснил в суде бывший сотрудник органов.





Теперь ему может грозить от 2 до 7 лет лишения свободы.