В видео - о людях из "горячих точек", которые оказались на белорусско-польской границе.





"Белорусские солдаты сказали, что нам нужно выбирать: или Польша, или смерть", — рассказывает Ала Массини, мать двоих детей из Сиии. И они пошли на польскую сторону границы.





Другой мигрант, добравшийся до Беларуси из Ливана, рассказывает, что каждый раз, когда переход в Польшу не получался, он и другие просили белорусских пограничников отвезти их обратно в Минск, чтобы вернуться на родину.





"Они говорили: "Нет, у тебя два варианта: умрешь здесь или иди в Польшу", — пересказывает слова беларусов ливанец. Он возмущен таким отношением.







