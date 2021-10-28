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"Такого не пожелаешь и заклятому врагу" Нелегалы - о ситуации на беларуской границе

Немецкая волна рассказывает истории семей из стран Ближнего Востока, которые через Беларусь нелегально прорывались в Евросоюз.

В видео - о людях из "горячих точек", которые оказались на белорусско-польской границе.

"Белорусские солдаты сказали, что нам нужно выбирать: или Польша, или смерть", — рассказывает Ала Массини, мать двоих детей из Сиии. И они пошли на польскую сторону границы.

Другой мигрант, добравшийся до Беларуси из Ливана, рассказывает, что каждый раз, когда переход в Польшу не получался, он и другие просили белорусских пограничников отвезти их обратно в Минск, чтобы вернуться на родину. 

"Они говорили: "Нет, у тебя два варианта: умрешь здесь или иди в Польшу", — пересказывает слова беларусов ливанец. Он возмущен таким отношением.
Источник: euroradio.fm
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