С прошлого осенне-зимнего эпидемического сезона у нас остались чеки из барановичских аптек на следующие “сезонные” лекарства: противовоспалительные препараты «Ибуфен» и «Ибуклин», анальгетик «Триалгин», антибиотик «Сумалек», средства для обработки горла «Ингалипт» и «Фурацилин», пастилки от кашля «Доктор Мом», аскорбиновая кислота и некоторые другие (см.таблицу).









Больше всего за год подорожал аэрозоль “Ингалипт”: его стоимость выросла на 32%. Также заметно – почти 25% – прибавил “Триалгин” (этот препарат обычно выписывают при лихорадочных состояниях и ломоте в теле).

А вот цены на антибиотики вроде “Сумалек” росли вдвое медленнее.





Меньше всего подорожали пастилки от кашля – на 4% за год.





Стоит отметить, что в нашем списке не оказалось ни одного препарата, который бы не вырос в цене. Даже обычные шприцы, и те подорожали. Причем, существенно – на 24% за год.





В среднем же наша персональная аптечка за год подорожала на 17%.





Есть еще одно лекарство, которое в чеки не попало, так как осенью-зимой прошлого года найти его в барановичских аптеках было практически нереально, но о котором тоже хотелось бы сказать, так как ценник на него за прошлый год у нас есть. Это препарат «Фрагмин», который выписывают многим тяжело болеющим пациентам с коронавирусом. В прошлом году этот препарат стоил порядка 110 рублей в аптеке в Бресте. В этом году в Барановичах его продают за 174 рубля. То есть за год цена на этот жизненно необходимый для многих препарат выросла почти на 60%!







