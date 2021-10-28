Отмечается, что более 12 миллионов нигерийских детей, особенно девочки имеют психологическую травму и боятся ходить в школу.





Кроме того, те кому пришлось перейти через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, из-за полученных психологических травм, хуже концентрируются на учебе и меньше посещают занятия.





Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 000 учащихся.



