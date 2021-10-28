+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Шок! В XXI веке миллионы детей в Нигерии боятся идти в школу: могут похитить

Более 12 миллионов детей в Нигерии не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики, сообщает газета Punch.

Отмечается, что более 12 миллионов нигерийских детей, особенно девочки имеют психологическую травму и боятся ходить в школу.

Кроме того, те кому пришлось перейти через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, из-за полученных психологических травм, хуже концентрируются на учебе и меньше посещают занятия.

Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 000 учащихся.

фото:icrc.org, для иллюстрации
haqqin.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]