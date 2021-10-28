В этом году «Ночь расстрелянных поэтов» отметят по всему миру
Чтения стихов памяти расстрелянных в сталинские времена поэтов проводятся обычно вечером 29 октября.
В предыдущие годы акция проводилась в Куропатах, но в этом году было решено отказаться от такого формата из-за опасения задержаний и ситуации с коронавирусом.
На этой карте можно увидеть, в каких городах и где будет проведена акция.
29 октября 1937 года в Куропатах было расстреляно более 100 представителей белорусской культуры. Последние годы там проходили мемориальные мероприятия, когда белорусы собирались и читали стихи расстрелянных поэтов, пишет Наша Нива.
12:39 28/10/2021
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