В предыдущие годы акция проводилась в Куропатах, но в этом году было решено отказаться от такого формата из-за опасения задержаний и ситуации с коронавирусом.





На этой карте можно увидеть, в каких городах и где будет проведена акция.





29 октября 1937 года в Куропатах было расстреляно более 100 представителей белорусской культуры. Последние годы там проходили мемориальные мероприятия, когда белорусы собирались и читали стихи расстрелянных поэтов, пишет Наша Нива.







