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В этом году «Ночь расстрелянных поэтов» отметят по всему миру

Чтения стихов памяти расстрелянных в сталинские времена поэтов проводятся обычно вечером 29 октября.

В предыдущие годы акция проводилась в Куропатах, но в этом году было решено отказаться от такого формата из-за опасения задержаний и ситуации с коронавирусом.

На этой карте можно увидеть, в каких городах и где будет проведена акция.

29 октября 1937 года в Куропатах было расстреляно более 100 представителей белорусской культуры. Последние годы там проходили мемориальные мероприятия, когда белорусы собирались и читали стихи расстрелянных поэтов, пишет Наша Нива.
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