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Cудебные исполнители вместе с ГАИ ищут должников - возместить штраф можно на месте

Сотрудники ГАИ Ленинского района столицы совместно с судебными исполнителями ОПИ Ленинского района г. Минска провели рейд по выявлению водителей, имеющих неоплаченные штрафы либо госпошлины в доход государства.

"Если у водителя, которого остановил инспектор ГАИ, был неоплаченный долг, он объяснялся с судебным исполнителем. Информация о наличии долга проверялась по базе, в которой указана сумма и его вид: штрафы, задолженность по алиментам, коммунальные платежи. Водитель, имевший задолженность, мог на месте возместить ее или прибыть в орган принудительного исполнения, где провести соответствующую оплату. В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГАИ остановили свыше 30 машин, с каждым водителем были проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД", – сообщила столичная Госавтоинспекция.

фото: ГАИ Минска

Напомним, что единый день взыскания задолженностей с водителей-должников сейчас ежемесячно проходит в Беларуси. Это совместные рейды сотрудников ГАИ и судебных исполнителей. 
 
С 15 июля этого года у судебных исполнителей стало больше полномочий. С этой даты вступили в силу изменения в Закон РБ "Об исполнительном производстве". Раньше меры по исполнению исполнительного документа в виде ограничения должника на право управления механическими транспортными средствами, маломерными судами, а также права на охоту относились к компетенции суда. Сейчас эти функции перешли к судебному исполнителю. Теперь судебный исполнитель сам может ограничивать должников в праве на управление ТС. 
abw.by
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