"Если у водителя, которого остановил инспектор ГАИ, был неоплаченный долг, он объяснялся с судебным исполнителем. Информация о наличии долга проверялась по базе, в которой указана сумма и его вид: штрафы, задолженность по алиментам, коммунальные платежи. Водитель, имевший задолженность, мог на месте возместить ее или прибыть в орган принудительного исполнения, где провести соответствующую оплату. В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГАИ остановили свыше 30 машин, с каждым водителем были проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД", – сообщила столичная Госавтоинспекция.





фото: ГАИ Минска





Напомним, что единый день взыскания задолженностей с водителей-должников сейчас ежемесячно проходит в Беларуси. Это совместные рейды сотрудников ГАИ и судебных исполнителей.

С 15 июля этого года у судебных исполнителей стало больше полномочий. С этой даты вступили в силу изменения в Закон РБ "Об исполнительном производстве". Раньше меры по исполнению исполнительного документа в виде ограничения должника на право управления механическими транспортными средствами, маломерными судами, а также права на охоту относились к компетенции суда. Сейчас эти функции перешли к судебному исполнителю. Теперь судебный исполнитель сам может ограничивать должников в праве на управление ТС.