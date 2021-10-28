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Чудо! В Моршине появился первый госпитализированный с COVID

В городе, где после массовой вакцинации люди перестали тяжело болеть коронавирусом, появился первый госпитализированный, и тот - невакцинированный.

 Тем временем в соседнем городке больница "забита" тяжелыми больными.
В городе Моршин Львовской области, где в рамках пилотного проекта вакцинировали 75% населения, появился первый госпитализированный. Однако он не был привит. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на мэра города Руслана Ильницкого.

Фото: Facebook
Соцсети отреагировали на вакцинацию в Моршине

По его словам, в общей сложности в городе 27 больных, 26 из них лечатся дома.

"На сегодняшний день 27 больных, и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди этого количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита", - отметила Оксана Барыш, врач городской больницы.

Она также добавила, что люди приходят на прививки каждый день. В настоящее время одной дозой провакцинированы 75% горожан, полностью – 74%.

Городской голова говорит, что до вакцинации в прошлом году город недополучал деньги в бюджет, а все санатории были закрыты.

"Бюджет, поскольку Моршин - курортный город, ориентирован на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не Бог знает как, все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были, и сейчас в санатории людей достаточно много", – сказал Ильницкий.

Отметим, что примерно в 40 км от Моршина есть город Стебник. В отличие от Моршина, где полностью вакцинированы почти 75% местного населения, там привились от коронавируса только чуть более 3% людей.

Директор Стебницкой больницы Наталья Стецик рассказала, что в рассчитанной на 150 человек больнице, где госпитализируют больных ковидом, уже госпитализированы 158 человек.
korrespondent.net
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