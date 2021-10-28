Видео: в Узбекистане создали дистанционно управляемый крупнокалибирный пулемет
Об этом сообщает Минобороны РУз.
Для начала на одном из предприятий Государственного комитета по оборонной промышленности разработана конструкторская и техническая документация на изделие.
На их основе был разработан опытный образец боевого модуля, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, современными электронно-оптическими приборами наблюдения и наведения.
Начался процесс заводских испытаний этого оружия. Также может быть установлен на военную технику.
11:30 28/10/2021
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