Для начала на одном из предприятий Государственного комитета по оборонной промышленности разработана конструкторская и техническая документация на изделие.









На их основе был разработан опытный образец боевого модуля, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, современными электронно-оптическими приборами наблюдения и наведения.





Начался процесс заводских испытаний этого оружия. Также может быть установлен на военную технику.



