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Российские спецслужбы предотвратили теракт под Мурманском

Местного жителя пытались задержать, когда он доставал из тайника самодельную бомбу, мужчина начал отстреливаться.

Как пишет Sputnik, сотрудники ФСБ России уничтожили в мурманской Кандалакше сторонника "Исламского государства"(ИГ - террористическая организация, запрещенная в России), который планировал теракты на объектах военного назначения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что местный житель был активным сторонником международной террористической организации ИГ. По указанию зарубежных эмиссаров он "планировал совершить теракты на военных объектах региона".
По данным силовиков, террориста пытались задержать в момент, когда он доставал самодельную бомбу из тайника, расположенного на окраине города. В ходе задержания мужчина начал отстреливаться.
Силовики были вынуждены открыть ответный огонь, в результате исламист был ликвидирован.

Среди гражданских и силовиков никто в результате случившегося не пострадал.
На месте происшествия и в ходе обыска дома у исламиста нашли и изъяли арсенал оружия, в частности, бомбу, уже готовую к применению, и детали для сборки еще одной. Помимо этого, были найдены разнокалиберные боеприпасы и средства конспиративной связи, а также холодное и огнестрельное оружие.
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