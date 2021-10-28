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Вечная молодость – это деменция! Мошенники в интернете рекламируют «Крем невесты» от имени Ларисы Грибалевой

Белорусская певица и артистка говорит, что «интервью» с ней – фейк и предостерегает поклонников, которые могут попасть на удочку нечистых на руку людей

Вечная молодость – это деменция! Мошенники в интернете рекламируют «Крем невесты» от имени Ларисы Грибалевой
фото: show-biz.by
Такие фейковые интервью то и дело появляются в интернете с различными белорусскими селебритиз.

В интернете то и дело появляется реклама очередного «чудодейственного» средства, которую якобы предлагает своим поклонникам белорусская звезда. Наши артисты, как "Комсомолка" не раз писала, худеют и молодеют от крема, избавляются от «тайных» болезней и папилломы у них рассасываются буквально на глазах. Расчет понятен – известным персонам доверяют больше, пишет belarus.kp.ru Вот только артисты, как правило, к такой рекламе не имеют никакого отношения. Более того, возмущены тем, что их образ используют нечистые на руку люди.

В интернете прямо сейчас настойчиво предлагают «Крем невесты», который помог сохранить «вечную молодость» Ларисе Грибалевой. Реклама закамуфлирована под интервью с певицей. Причем написано оно со знанием дела – крем якобы посоветовала сестра Ольга, которая привезла коробочку из Парижа. Мало того, в интервью реальные фото Ларисы, в том числе с детьми. Неискушенный человек не сразу и поймет, что это фейк. Стоимость товара - всего 5 рублей. Все, что нужно для его получения, - это ввести свой номер телефона и написать имя. Сумма небольшая, на то и расчет: когда обман обнаружится, никто не станет обращаться в милицию.
В сомнительной рекламе используют реальные фото артистки.

Лариса Грибалева об этой фейковой рекламе знает, то и дело ей присылают скрины знакомые. Певица пыталась выйти на мошенников, чтобы поговорить с ними напрямую, но дальше оператора она не продвинулась.

- Я сообщила оператору, кто я, и попросила, чтобы со мной связались их работодатели. Естественно, никто мне не перезвонил, - рассказывает Лариса Грибалева. - Когда начала узнавать, что можно с этим сделать, мне ответили, что бороться с мошенниками практически невозможно, они постоянно меняют интернет-адрес публикации. А еще периодически меняют звезду, которая якобы дает одно и то же интервью. В этой роли из белорусок уже побывали Светлана Боровская, Алена Спиридович, Инна Афанасьева… Текст практически один и тот же. А до этого крема я «рекламировала» какие-то таблетки, которые вернули меня к жизни, а до этого «похудела на 13 килограммов» благодаря чудо-препарату. Мне казалось, это настолько очевидная чушь, что люди ни за что не станут этим пользоваться. Но когда в соцсетях у меня начали спрашивать: "А что, действительно помогает?", – я поняла, что даже такая недостоверная реклама работает.

Поэтому хочу предостеречь всех, кто видел эту рекламу: то, чем я действительно пользуюсь, можно найти только на моей страничке в Инстаграме и Фейсбуке. Никаких интервью по поводу препаратов я не даю. Все эти статьи про чудодейственные кремы и таблетки якобы с привлечением знаменитостей – неправда.

Кстати, с похожим заявлением выступала в соцсетях некоторое время назад и Инна Афанасьева: «В последнее время стали появляться разного рода сообщения, что кто-то смертельно болен из публичных людей. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Не поддавайтесь на вещи, которые используют люди не совсем чистые на руку, не верьте аферистам!».
Владимир Беляев
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