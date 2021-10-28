"Вчера вечером Скрипкин покончил жизнь самоубийством в камере", - сказал собеседник агентства.





"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.





Накануне источник сообщил, что на допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания.





"По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", - сказал источник.





Он отметил, что со слов Скрипкина, тот пришел к Яхонтову обсуждать финансовые дела, диалог постепенно перешел в конфликт.





"Завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Беларусь", - сказал источник.





В среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105) Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына.





По данным источника агентства, незадолго до этого Скрипкин был задержан в Беларуси и допрошен.





Собеседник отметил, что Скрипкин является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.





26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти были обнаружены тела бывшего замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Яхонтова, его 39-летней супруги Антонины Носыревой и их 8-летнего сына Глеба.





Столичные следовател расследуют уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).





По словам источника, Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.





Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года приставы возбудили в отношении Яхонтова исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.