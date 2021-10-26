



В туркомпаниях объясняют, что сейчас сошлись сразу несколько факторов. Первая причина, почему подорожали путевки, была предсказуемой и очевидной — это школьные каникулы, пишет s13.ru со ссылкой на Onliner.by. Если новогодние праздники многие хотят провести дома с семьей, то на осенних каникулах обычно стараются куда-то съездить.





Поэтому первая неделя ноября — пиковая для цен на путевки, которые прибавили около 15%. Впрочем, даже сейчас можно найти варианты на двух взрослых и ребенка за $1500 в хорошем четырехзвездочном отеле на первой линии. Проблема скорее в том, что доступных вариантов очень мало, в некоторых турфирмах так и говорят: «Уже нечему дорожать, все продали на школьные каникулы практически». А в этом году каникулы еще и совпали с нерабочими днями у россиян.





— С Россией все понятно: туристы начали бронировать путевки, и многие хорошие отели в Египте для белорусов оказались «в стопе», то есть их уже невозможно забронировать для нас. Часть отелей закрывалась из-за коронавируса, и они не будут резко открываться, чтобы поработать одну неделю.





К тому же заканчивается сезон в Турции, а это значит, что доступных направлений остается совсем немного: Египет, ОАЭ, Иордания (она тоже почти все), экзотика с более высоким ценником.





Все это вместе и сделало путевки дороже, и первым на себе это прочувствовал Египет. Кстати, перелеты из российских аэропортов остаются недешевыми (там разрешили не так много рейсов), поэтому некоторые уже снова хотят летать из Минска.





Впрочем, турфирмы ждут, что потом, со второй декады ноября, цены немного откатятся: летом белорусы хотели отдыхать, сейчас поток уже не тот, в том числе из-за коронавируса. Когда нет большого спроса, ценам некуда расти, говорят специалисты. Если летом туры на двоих в нормальные отели Египта стартовали от $1600—1800, то в конце осени можно уехать и за 1200.