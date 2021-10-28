Неравный брак



29 января 2000 года принц Лихтенштейна Максимилиан обвенчался с уроженкой Панамы Анжелой Браун. На момент свадьбы ей было 43 года, а принцу — 32. Известно, что в биографии будущей принцессы имел место роман с наркоторговцем. Принцесса Анжела — первая темнокожая женщина, ставшая супругой европейского монарха. Фото: AP / Stephen Chernin





26 октября японская принцесса Мако вышла замуж за юриста Кея Комуро. После свадьбы она лишилась всех своих императорских титулов. Кто из членов королевских семей до этого выбирал себе в спутники жизни партнеров незнатного происхождения — в фотогалерее «Ъ».





25 августа 2001 года наследный принц Норвегии Хокон женился на Метте-Марит Тьессем Хойби, с которой познакомился на музыкальном фестивале. Бракосочетанию предшествовал большой скандал в монаршем семействе. Будущую «принцессу Севера» королевская чета восприняла в штыки: Метте-Марит была студенткой и подрабатывала барменом. Кроме того, у девушки уже был ребенок, отец которого сидел в тюрьме и был ранее неоднократно судим. Принц пригрозил, что отречется от престола, если родители не пойдут ему навстречу. После этого ее приняли в королевскую семью. Фото: Reuters





2 февраля 2002 года наследник голландской короны Виллем-Александр женился на Максиме Соррегьета. За год до свадьбы она оставила карьеру банковского управляющего. Будущая королева родилась в Буэнос-Айресе и была дочерью Хорхе Соррегьета, экс-министра сельского хозяйства правительства аргентинского диктатора Виделы. По законам Нидерландов наследный принц должен был получить одобрение парламента, прежде чем вести избранницу под венец. Разрешение было получено. 30 апреля 2013 года Виллем-Александр взошел на престол, и Максима стала королевой-консорт Нидерландов. Фото: Reuters / Christian Charisius / Pool





24 мая 2002 года старшая сестра наследника норвежской короны принца Хокона Марта-Луиза вышла замуж за начинающего писателя Ари Бена. В августе 2016 года пара подала на развод, бракоразводный процесс стал первым для монаршей семьи в современной истории Норвегии. Фото: Reuters / Lise Aserud / Scanpix / Pool





12 апреля 2003 года состоялась свадьба принца Бельгии Лорана и Клэр Луиз Комбс. По профессии принцесса Клэр — землемер. Родители принца Лорана, король Альберт II и королева Паола, довольно долго тянули с благословением мезальянса, но рассудив, что корона все равно достанется их старшему сыну Филиппу, разрешили Клэр и Лорану пожениться. Фото: AP / Virginia Mayo





24 апреля 2004 года брачный скандал разгорелся в голландской королевской семье — принц Фризо Оранско-Нассауский женился на Мейбл Виссе-Смит. Чтобы вступить в брак принцу пришлось отказаться от претензий на престол. Ранее парламент страны не одобрил кандидатуру его невесты на том основании, что в 1980-е годы Мейбл была близкой подругой одного крупного мафиози. Со своей супругой принц Йохан прожил до своей смерти в 2013 году. Фото: Reuters

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