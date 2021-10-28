







Парень решил не дожидаться вечера, и уже с самого утра, с размахом, отметить этот долгожданный день наступления совершеннолетия. В компании со своими взрослыми уже на тот момент друзьями, а так же еще одним несовершеннолетним.





— Закупившись в магазине элитным алкоголем, компания двинулась в укромное место, вблизи городской бани, где и начала быстрыми темпами расправляться с вышеуказанным алкоголем. За пару часов было выпито большое количество алкоголя, но этого оказалось мало, и ребята повторили поход в магазин. В самый разгар веселья, не смотря еще только на обеденное время, именинник почувствовал себя плохо и, находясь вблизи спортивной школы, друзья решили его уложить на лавочку, - рассказали в милиции Гродно.





Картина была малоприятной и небезразличные прохожие сообщили о происходящем в милицию. А ведь все могло закончится трагически: по приезду сотрудников милиции именинник не мог самостоятельно стоять на ногах, не ориентировался в окружающем пространстве, постоянно терял сознание.





— Незамедлительно было принято решение о госпитализации зачинщика торжества в районную больницу, где он был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: алкогольная кома. В связи с тем, что огромным количеством алкоголя был причинен значительный вред здоровью, молодой человек был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



