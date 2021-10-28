Под Щучином парень отметил совершеннолетие в алкогольной коме: чуть не умер
Житель Щучинского района отпраздновал совершеннолетие алкогольной комой. Об этом рассказала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Парень решил не дожидаться вечера, и уже с самого утра, с размахом, отметить этот долгожданный день наступления совершеннолетия. В компании со своими взрослыми уже на тот момент друзьями, а так же еще одним несовершеннолетним.
— Закупившись в магазине элитным алкоголем, компания двинулась в укромное место, вблизи городской бани, где и начала быстрыми темпами расправляться с вышеуказанным алкоголем. За пару часов было выпито большое количество алкоголя, но этого оказалось мало, и ребята повторили поход в магазин. В самый разгар веселья, не смотря еще только на обеденное время, именинник почувствовал себя плохо и, находясь вблизи спортивной школы, друзья решили его уложить на лавочку, - рассказали в милиции Гродно.
Картина была малоприятной и небезразличные прохожие сообщили о происходящем в милицию. А ведь все могло закончится трагически: по приезду сотрудников милиции именинник не мог самостоятельно стоять на ногах, не ориентировался в окружающем пространстве, постоянно терял сознание.
— Незамедлительно было принято решение о госпитализации зачинщика торжества в районную больницу, где он был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: алкогольная кома. В связи с тем, что огромным количеством алкоголя был причинен значительный вред здоровью, молодой человек был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Только лишь через 12 часов врачам удалось вернуть молодого человека в сознание и не дать родителям потерять своего ребенка в его же день рождения. Но и тут появились нюансы. В соответствии с законодательством, начальным моментом исчисления срока наступления совершеннолетия является следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока. Если сказать простыми словами, то на момент празднования, юридически, именинник еще являлся несовершеннолетним.
09:15 28/10/2021
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