



Например, как рассказала изданию «Перспектива» жительница Гродно Екатерина, ее недавно атаковала черная птица. Она подлетела сзади и ударила в голову клювом. Отбившись от вороны, девушка вернулась домой. А на месте удара — гематома. Обратилась к врачу, назначили лечение.





«После этого случая иду по улице и оборачиваюсь. Изменила маршрут прогулок. Даже когда не холодно, надеваю шапку, а про себя думаю: «А если вот так на ребенка ворона нападет?», – рассказала Екатерина.





Случаи нападения подтвердили изданию в Гродненской областной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для того, чтобы не допустить нападений, сотрудники обращаются в ЖКХ, чтобы те чистили от вороньих гнезд деревья и здания. В инспекции отметили, что разрушение нежилых гнезд птиц разрешено с 15 августа по 15 февраля, пишет Телеграф.





Гражданам, которые нашли гнезда, рекомендуют обращаться в ЖЭС или по номеру 115.



Почему вороны нападают?

Апокалипсис, конечно же, тут не при чем. Как объяснил «Перспективе» зоолог Виталий Гуменный «агрессивное поведение ворон – защитная реакция и оружие для конкуренции за территорию».





«Тотальное сбрасывание гнезд не спасает ситуацию. Когда-то мы предлагали засаживать территории вокруг городов быстрорастущими деревьями и вытеснять ворон туда. Но сейчас вокруг города в основном поля. И когда человек стал контролировать гнезда на придворовых территориях, в парках, ворона стала «кидать» их в городе вдоль дорог. А за питанием прилетает к контейнерным площадкам. Незакрытые баки, пластиковые пакеты на земле… Территорию, где есть легкий доступ к объедкам. Приходя на ее «кормовой» участок, человек начинает конкурировать с птицами. В результате она может атаковать даже тогда, когда вы просто идете выбрасывать мусор или проходите рядом», — сказал он.





Гуменный отметил, что вороны понимают, что их поведение работает. По его словам, «самым простым, но и самым дорогим способом в решении вопроса была бы установка отпугивателей (специальных приспособлений, позволяющих издавать особые звуки)». Но в первую очередь нужно закрывать мусорные контейнеры. Также важно сообщать о нападениях для контроля за ситуацией.





«Этот агрессивный период длится всего два месяца в году. В эти дни надо быть просто внимательными и осторожными, проходя мимо насаждений, где могут гнездиться вороны», — подчеркнули в издании.







