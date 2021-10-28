Как исправлять ситуацию, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.





— Институт военруков, или руководителей по военно-патриотическому воспитанию, как их официально именуют, введен только год назад. Естественно, мы ожидали, что будут возникать вопросы, в том числе кадровые, — отметил С. Клишевич. — Невозможно «по щелчку» подобрать людей, решив такую достаточно глобальную проблему для системы образования.





Он уверен, что часть людей, уже занявших должность, сменится в процессе работы и вхождения в трудовой коллектив. Тем более что такие люди должны стать связующими звеньями между родителями, учениками и школой.





— А это достаточно тонкая работа, которую, я уверен, смогут сделать некоторые люди в нашем городе и Беларуси. Единственное, что их нужно найти. Они сегодня просто так, что называется, «на витрине» не стоят. И здесь большая ответственность ложится на руководителей учреждений образования. На то они и руководители, чтобы подобрать таких специалистов. А они в районе есть. Мы их сегодня видим в общественных, ветеранских организациях. Они активно участвуют в решении государственных задач, активно проявляя свою гражданскую позицию, — подчеркнул С. Клишевич.





По его словам, директорам школ гимназий необходимо немного напрячься и найти таких людей. Их достаточно много.





— Правильно сказал Президент, нужно привлекать к этой работе военных пенсионеров, которые уходят в отставку в достаточно в раннем, по сравнению с другими профессиями, возрасте. Тем более многие из них и так занимаются этой работой, но на общественных должностях и в общественных организациях. Если мы им предложили и многим еще предложим работу в учреждениях образования, то, думаю, они с удовольствием согласятся, — считает депутат.





Что касается заработной платы, то, по его мнению, понятно, что платить военрукам заоблачную зарплату школы не могут. Речь идет о сумме порядка 800 рублей в месяц.





— Снова вопрос, который должны решать директора школ. Если финансирование военруков ведется по остаточному принципу и чисто «для галочки», то, конечно, человек будет получать 300 рублей, результат будет соответствующий, если он вообще будет. Нужно дать возможность человеку заработать: например, вести занятия не только по патриотическому воспитанию, но и быть учителем труда либо физкультуры, может быть, даже истории, и таким образом довести зарплату до нормального состояния, — делится С. Клишевич.





Он отмечает, что с помощью преподавания этих дисциплин и происходит становление гражданина, патриота.





— Здесь и должны показать свою роль эти люди. Не секрет, что достаточно много людей преподают гуманитарные дисциплины в школе. Они, к сожалению, далеки сегодня от понятия «патриотизм», — считает С. Клишевич. — Это тоже необходимо констатировать. Мы с вами видим, что происходит вокруг. Возможно, им стоит позаниматься какими-то другими вопросами, если они не способны привить патриотизм и объяснить, что такое «гражданин», нашим ребятам.





По мнению С. Клишевича, становление военруков займет какой-то период.





— Думаю, недолго. Времени у нас просто нет. Но на протяжении одного года или максимум двух лет можно этот вопрос решить. Если проблему не способен решить руководитель учреждения, нужно посмотреть на кадры. Есть управление образования, комитет. В конечном итоге, мы, депутаты, если будем иметь проблему у себя в округах по данной теме, можем подключаться к ее решению, — резюмировал С. Клишевич.

У депутата получается, что ать-два -- и в патриоты. Удивительный и примитивный взгляд на мир.