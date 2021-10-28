



"В частности, специалист высказался об опасениях кормящих мам из-за прививок от коронавируса, несмотря на то, что Минздрав РФ ранее исключил лактацию из списка противопоказаний для вакцинации препаратом "Спутник V".





Ничего не может пройти плохого через молоко к ребенку и на самом деле нету в вакцине ничего такого, что могло бы ему повредить… Все молекулы, которые есть, белковые, они никак не повлияют никаким образом на ребенка, мало того, образующиеся антитела в ответ на вакцинацию могут, должны и будут защищать ребенка от заболевания месяц как минимум после вакцинации, это известно по другим вакцинам, которые давно применяются", - рассказал Жемчугов на youtube-канале "Sputnik на русском".





Специалист напомнил, что коронавирус мутировал, он может уклоняться от вакцинации, и если раньше чаще других болели люди пожилые, и их вакцинировали в первую очередь, то сейчас болеют люди молодые, в том числе и беременные женщины, а как повлияет перенесенная будущей мамой коронавирусная инфекция, связанная с повреждением сосудов, на плод и на родившегося ребенка, пока неизвестно, отметил иммунолог. Поэтому для предотвращения любых ее воздействий на мать и ребенка и проводится вакцинация, добавил он.





Иммунолог также рассказал, как молодым родителям распознать COVID у младенца и не спутать его с другими болезненными состояниями малыша.





"Все вирусные инфекции протекают одинаково, маленькие дети могут сигнализировать о плохом состоянии только плачем, поэтому если ребенок сыт, сух и не спит, а плачет, то нужно, конечно, мамы это знают, если это еще не период роста зубов – тем более… Самое главное, что нужно - не допускать очень высокой температуры любыми методами, потому что для ребенка это фатально. Конечно, могут быть другие вирусные инфекции, их десятки, поэтому нужно первым делом если есть физические методы - на лоб мокрую тряпочку, вызвать немедленно врача и бегом в реанимацию, потому что нужны реанимационные меры, осложнения могут быть тяжелые, с нарушением дыхания, сердечной деятельности или почечной недостаточностью", ― рассказал Жемчугов.