Фото: Instagram / dmitryshepelev









Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился трогательным воспоминанием из своей жизни с подписчиками в Instagram.

Шоумен в настоящее время вместе со своей возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой – отдыхает на Сицилии. По его словам, на этом итальянском острове существует настоящий культ еды. Телеведущий был в восторге от рыбного рынка. А еще он побывал на мастер-классе у шеф-повара, чей талант был отмечен шестью персональными звездами Мишлен.





Шепелев также рассказал, как началась его любовь в кулинарии.

«Хорошо помню, как мне пришлось готовить себе первый раз в жизни. Мне было лет 20, я уехал от родителей и переехал в Киев. И вот стою я на засаленной хрущевской раздолбанной кухне моей рентовой однушки и думаю побаловать себя пастой – мамочка всегда так вкусно ее готовила. Стою, а что делать не знаю. Позвонил маме, выслушал рецепт, приготовил, выбросил и пошел в ресторан. Так началась моя любовь к готовке», – написал Шепелев в Instagram.

Он добавил, что сейчас уже поднаторел в этом деле, у него есть несколько коронных блюд, да и в целом он готовит хорошо.











