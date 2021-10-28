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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как у него началась любовь к готовке

По его словам, в тот момент он пытался приготовить себе поесть первый раз в жизни.

Фото: Instagram / dmitryshepelev


Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился трогательным воспоминанием из своей жизни с подписчиками в Instagram. 
 
Шоумен в настоящее время вместе со своей возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой – отдыхает на Сицилии. По его словам, на этом итальянском острове существует настоящий культ еды. Телеведущий был в восторге от рыбного рынка. А еще он побывал на мастер-классе у шеф-повара, чей талант был отмечен шестью персональными звездами Мишлен.

Шепелев также рассказал, как началась его любовь в кулинарии.
 
«Хорошо помню, как мне пришлось готовить себе первый раз в жизни. Мне было лет 20, я уехал от родителей и переехал в Киев. И вот стою я на засаленной хрущевской раздолбанной кухне моей рентовой однушки и думаю побаловать себя пастой – мамочка всегда так вкусно ее готовила. Стою, а что делать не знаю. Позвонил маме, выслушал рецепт, приготовил, выбросил и пошел в ресторан. Так началась моя любовь к готовке», – написал Шепелев в Instagram.
 
Он добавил, что сейчас уже поднаторел в этом деле, у него есть несколько коронных блюд, да и в целом он готовит хорошо.
 
 
 


 
Источник: Илона Полякова, blizko.by
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