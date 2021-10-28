



В Беловежской пуще согласно последней переписи живут 675 зубров. Это вдвое больше оптимальной численности животных в нацпарке, всем места не хватает. Телеканал «Мир» узнал, пишет БГ, как ученые собираются регулировать их численность.





Зубров переписывают раз в год — ближе к зиме, когда животные собираются в стада. По мнению ученых, беловежское поголовье надо регулировать. Расходов на пропитание зубров много, животные стали выходить на сельскохозяйственные поля и вредить сельхозпредприятиям.





Есть два способа регулирования численности зубров, сообщает телеканал.





Первый: расширение параметров резервного фонда, куда сейчас входят старые и больные животные.





В резервный фонд зубров определяет специальная комиссия, которая руководствуется данными наблюдений за животными.





На зубров из резервного фонда можно охотиться. Такая охота, по данным телеканала, пользуется популярностью у иностранцев. Стоимость путевки может доходить до 10 тысяч евро.





Второй метод: более активное переселение зубров. Как внутри страны, так и за ее пределами.





Кстати, Беларусь является лидером по количеству зубров. У нас живет около двух тысяч особей. Во всем мире их около 9 тысяч. А шесть лет назад зубров на планете было около 6 тысяч.









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