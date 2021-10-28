Независимая команда психологов Psyvilnius поделилась с Thinktanks.by своим первым исследованием на тему психоэмоционального состояния IT-релокантов из Беларуси. Опрос проводился путем заполнения гугл-формы.





В анонимном анкетировании представителей IT сферы, который проходил в октябре 2021 года, приняли участие 99 сотрудников таких компаний как: Wargaming, Epam, Gurtam, Flo, Vizor Games, ITRANSITION и других.





По данным Bloomberg, в феврале 2021 года из Беларуси в Литву переехало около 40 компаний и стартапов, которые перевезли не менее 900 человек. Люди продолжают активно переезжать, и счет уже идет на тысячи. По данным EMC, в прошлом году в Литву из Беларуси прибыли 7279 человек.





В этой связи команда психологов Psyvilnius в октябре 2021 года провела опрос на тему: «Как чувствуют себя IT-релоканты из Беларуси в Литве?»









Среди опрошенных респондентов 29 человек находятся в Вильнюсе до 3-х месяцев, 63 человека – до года и 7 – более одного года. Большинство опрошенных переехали вместе с мужем/женой – 37 человек, на втором месте оказались семейные сотрудники с детьми – 31 человек. Самостоятельно переехало 26 человек, и еще 5 – с парнем/девушкой.









Большая часть релокантов планирует остаться в Литве на срок от 1 до 3-х лет – 44 человека. Еще 20 – более 3-х лет. Срок пребывания в стране до года назвали 13 респондентов. 22 человека не смогли определиться с точным ответом.





Трудности, потери и приобретения





На основании ответов респондентов был составлен рейтинг трудностей, с которыми они столкнулись:





1. трудности в решении бытовых вопросов

2. непонимание литовской ментальности и языка

3. ностальгия и тоска по дому

4. эмоциональное напряжение

5. стресс

6. понижение социального статуса

7. снижение работоспособности и общего тонуса





Также был сформирован рейтинг того, чего им не хватает после переезда:





1. общения с родными и близкими

2. привычного уровня цен

3. компании друзей

4. медобслуживания

5. домашнего комфорта

6. хобби

7. развлечений









В результате исследования стало известно, что 62% респондентов, находящихся в Литве на момент опроса до 3-х месяцев, заявили об улучшении эмоционального и физического состояний, при этом 38% опрошенных отметили обратное. Свое психоэмоциональное состояние в момент опроса как «нормальное» оценивает половина респондентов. Вторая часть отмечает такие негативные состояния как: тревожность, раздражительность, нервозность, а также апатия, разочарование и подавленность. Это говорит о том, что фактически сразу после переезда у них начались проблемы с адаптацией.





85% респондентов, находящихся в Литве от 3-х до 12 месяцев, заявили о значительном улучшении физического и эмоционального состояний, при этом у 15% опрошенных состояние не изменилось или ухудшилось. Половина респондентов описывают свое психоэмоциональное в момент опроса как «спокоен, доволен, оптимистичен», вторая половина снова отмечает все вышеперечисленные негативные состояния.





Таким образом, как констатировали психологи, длительный период проживания в другой стране не решает эмоциональные проблемы релокантов.





С ностальгией сложно договориться

«Со временем люди решают свои бытовые вопросы. Получают новый социальный статус, учатся снижать эмоциональное напряжение и договариваться с собой, улучшают свои знания литовского и знакомятся с местной культурой. Но с ностальгией и тоской по близким сложно договориться. Кто-то привыкает, кто-то справляется, однако, у значительной части релокантов так и не получается безболезненно адаптироваться, как в течение первого года, так и спустя длительное время с момента переезда. Психолог может помочь в адаптации и мягком прохождении кризисов, стабилизируя эмоциональное состояние, – сообщила кризисный и семейный психолог, ДПДГ-терапевт Екатерина Буйневич-Живица.





После года пребывания в Литве 83% респондентов говорят об улучшении эмоционального и физического состояний, при этом 17% все также отмечает их ухудшение. Две трети респондентов в момент опроса описывают свое состояние как положительное, треть отмечает негативные состояния. Таким образом, можно говорить о том, что после года жизни в Литве физическое и эмоциональное состояние у большинства улучшилось, при этом эмоциональные проблемы все еще остаются у достаточно большой группы респондентов.





«Уровень стресса, полученного в результате переезда в другую страну, многие сравнивают с потрясением от развода или потерей близкого человека. И, даже, если вам сперва кажется, что все проходит гладко, кризис так или иначе даст о себе знать, что скажется на уверенности в себе и своих силах. Конечно, страдают не все. Около половины релокантов справляются самостоятельно. Однако невозможно предугадать, как именно конкретный человек адаптируется на новом месте. Начав прорабатывать кризисные моменты с психологом при переезде, можно в разы снизить вероятность последующих деструктивных переживаний, – констатировала психолог-консультант Катерина Максимова.