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Роман Вильфанд. Когда белорусам ждать настоящих снегопадов и какой будет зима, рассказал в интервью «Союзу» научный руководитель Росгидромета





Какой прогноз

По словам Вильфанда, в ближайшую неделю снега ждать не стоит ни в Беларуси, ни в России.





В настоящее время над европейской частью территории РФ погоду определяют воздушные массы из юго-западных и центральных акваторий Атлантики, поэтому в регионе будет достаточно тепло.





С 28 октября температура воздуха поднимется до двухзначных отметок.





До конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет, – рассказал метеоролог.





Устойчивый снежный покров может появиться на территории Беларуси и России к концу ноября либо в начале декабря.





Температурный фон зимой в целом будет в пределах нормы или немного выше нее, но возможны перепады температур.





Не исключены частые оттепели, при этом высока вероятность существенных похолоданий до -20-25 градусов.