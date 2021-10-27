Какой будет зима в Беларуси - когда выпадет снег
В прошлое воскресенье в Беларуси выпал первый снег. И практически сразу же растаял, так как среднесуточная температура еще не перешагнула через ноль.
фото: ogorod.guru
Когда белорусам ждать настоящих снегопадов и какой будет зима, рассказал в интервью «Союзу» научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
Какой прогноз
По словам Вильфанда, в ближайшую неделю снега ждать не стоит ни в Беларуси, ни в России.
В настоящее время над европейской частью территории РФ погоду определяют воздушные массы из юго-западных и центральных акваторий Атлантики, поэтому в регионе будет достаточно тепло.
С 28 октября температура воздуха поднимется до двухзначных отметок.
До конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет, – рассказал метеоролог.
Устойчивый снежный покров может появиться на территории Беларуси и России к концу ноября либо в начале декабря.
Температурный фон зимой в целом будет в пределах нормы или немного выше нее, но возможны перепады температур.
Не исключены частые оттепели, при этом высока вероятность существенных похолоданий до -20-25 градусов.
22:30 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение