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Какой будет зима в Беларуси - когда выпадет снег

В прошлое воскресенье в Беларуси выпал первый снег. И практически сразу же растаял, так как среднесуточная температура еще не перешагнула через ноль.

фото: ogorod.guru

Когда белорусам ждать настоящих снегопадов и какой будет зима, рассказал в интервью «Союзу» научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Какой прогноз

По словам Вильфанда, в ближайшую неделю снега ждать не стоит ни в Беларуси, ни в России.

В настоящее время над европейской частью территории РФ погоду определяют воздушные массы из юго-западных и центральных акваторий Атлантики, поэтому в регионе будет достаточно тепло. 

С 28 октября температура воздуха поднимется до двухзначных отметок.

До конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет, – рассказал метеоролог.

Устойчивый снежный покров может появиться на территории Беларуси и России к концу ноября либо в начале декабря.

Температурный фон зимой в целом будет в пределах нормы или немного выше нее, но возможны перепады температур. 

Не исключены частые оттепели, при этом высока вероятность существенных похолоданий до -20-25 градусов.
belnovosti.by
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